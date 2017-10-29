Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву» после встречи с Порошенко
Москва, 29 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в Киев.
На своей странице в Twitter Пушков заявил, что Волкер все чаще напоминает «спецпредставителя по срыву урегулирования» кризиса на Украине.
«Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву», — опубликовал сенатор в своем микроблоге.
Как напоминает «Газета.Ru», спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер прибыл в пятницу в Киев для встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Ожидалось также, что Волкер проведет переговоры с главой Верховной рады и депутатами.
Как сообщили в пресс-службе украинского президента, на встрече Порошенко и Волкер договорились о дальнейших шагах по укреплению международного присутствия на юго-востоке Украины. Волкер в свою очередь заверил Порошенко, что резолюцию СБ ООН по миротворцам в Донбассе могут подготовить уже в этом году.