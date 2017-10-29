Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пропавший при загадочных обстоятельствах пермяк сам вернулся домой
Украина
Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву» после встречи с Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву» после встречи с Порошенко

    11:17  29 Октября 2017
    319

    Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву» после встречи с Порошенко

    Москва, 29 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в Киев.

    На своей странице в Twitter Пушков заявил, что Волкер все чаще напоминает «спецпредставителя по срыву урегулирования» кризиса на Украине.

    «Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву», — опубликовал сенатор в своем микроблоге.

    Как напоминает «Газета.Ru», спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер прибыл в пятницу в Киев для встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Ожидалось также, что Волкер проведет переговоры с главой Верховной рады и депутатами.

    Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву» после встречи с Порошенко

    Как сообщили в пресс-службе украинского президента, на встрече Порошенко и Волкер договорились о дальнейших шагах по укреплению международного присутствия на юго-востоке Украины. Волкер в свою очередь заверил Порошенко, что резолюцию СБ ООН по миротворцам в Донбассе могут подготовить уже в этом году.

    Автор: Дима Оленин
    #порошенко #пушков #волкер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        156
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        697
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        3112
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        20680