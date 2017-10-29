Глава Пентагона рассказал о военных вариантах решения проблемы КНДР

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Вашингтон, 29 октября. Власти США привержены дипломатическому урегулированию вопроса с КНДР, но имеется и несколько силовых вариантов, заявил глава Минобороны США Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ёном Му.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «следует признать» — «режим Ким Чен Ына к северу от демилитаризованной зоны угрожает миру и стабильности и прямо направлен против народа Республики Корея». Такое мнение он высказал после встречи с главой южнокорейского оборонного ведомства Сон Ёном Му, его рабочий визит стартовал 27 октября.

«Наши военные варианты, как я уже упоминал, призваны подкрепить усилия наших дипломатов по созданию сдерживающей позиции и денуклеаризации Корейского полуострова», — пояснил Мэттис.

По словам Мэттиса, для сдерживания угрозы со стороны Пхеньяна, необходимо предусмотреть различные варианты решения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР. Он подчеркнул, что у Вашингтона «эти варианты есть».

«Чтобы сдержать такую ​​угрозу, нужно предусмотреть военные варианты,множество различных вариантов, которые реально уменьшили бы эту угрозу, свели бы ее к минимуму. И да, у нас есть эти варианты», — отметил глава оборонного ведомства США.



Мэттис добавил, что власти США никогда не признают ядерный статус Северной Кореи, а любая атака Пхеньяна приведет к «массированному военному ответу».