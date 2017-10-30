Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

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Решение каталонского вопроса зашло в тупик. Парламент Каталонии официально объявил о независимости региона, и реакция правительства Испании не заставила себя долго ждать.

В ответ Мадрид применил 155-ю статью конституции, позволяющую приостановить действие автономии и ввести в регионе прямое управление центральных властей. Моментально реагирует на происходящее и испанская общественность. В то время как сторонники независимости ликуют у дворца Женералитата и празднуют «торжество справедливости», сторонники единой Испании серьезно обеспокоены грядущими последствиями.

В Twitter приобрел популярность хештег «Свободные балконы», с которым жители Испании со всех точек страны публикуют видео, где патриотическая песня Маноло Эскобара «И да здравствует Испания!» или национальный гимн Испании играют с балконов жилых домов. Так авторы роликов выражают солидарность с испанцами, в том числе каталонцами, желающими видеть свою страну единой и не поддерживающими отделения региона.

Наряду со «Свободными балконами» в сети распространился хештег «Повесь свой флаг», который побуждает людей вешать на балконах флаг Испании в поддержку единства государства. Стоит отметить, что тенденция вывешивать флаги на балконах существует в Каталонии давно, как и во всей Испании в целом — таким образом люди привыкли выражать свою политическую позицию.

Несмотря на популярность подобных движений, не все испанцы готовы открыто выражать свою позицию. Журналистка Noticias Telemundo Карла Валеро находилась в Барселоне во время массового празднования независимости и увидела обратную сторону медали «каталонизма». Не все жители города поддерживают принятое парламентом решение: на видео видны балконы, с которых одновременно свисают испанские и каталонские флаги (Саньеры). Она пообщалась с Монсе и Хуаном Хосе — барселонцами, не поддерживающими самоопределение Каталонии.

Монсе: — Мы не участвуем в празднестве, потому что мы против. Я не хочу независимости. Я чувствую себя испанкой. Я не хочу, чтобы моя страна распадалась.

Карла: — Это эмоции? Или это относится к экономике и другим проблемам?

Монсе: — Ко всему. Мне кажется, людям страшно.

Карла: — Хуан, вы грустны, напуганы. Почему вы не празднуете?

Хуан: — Я чувствую себя испанцем, я живу в Каталонии. Это фантастический регион, в котором никогда не было проблем, поэтому экономический вопрос — это то, что беспокоит нас сейчас больше всего. Кризис 2008 годов показал многие проблемы, но мы выходили из положения, теперь же все меняется, и в этом заключается наша обеспокоенность.

Монсе: — Я думаю, правительство не смогло удержать контроль над ситуацией: надо было организовать референдум, затем выборы, и этим бы все закончилось.

Карла: — К кому вы себя относите? К той части населения, которая решила молчать?

Монсе: — Мы молчим. Не думаю, что мы сможем выйти на улицу, как это делают многие, хотя однажды я была среди других демонстрантов. Сейчас мы ждем, что произойдет со 155-й статьей, с правительством. Нам интересно, что оно будет делать.

Хуан: — Поскольку в Каталонии много рабочих мест, мы опасаемся, что могут начаться забастовки.

Карла: — Кстати, что же тогда произойдет с туристическим сектором? Ведь Барселона — третий по посещаемости город в Европе.

— Мы ничего не знаем и ни в чем уже не уверены. Многие люди, скорее всего из ярости, говорят: «Смотрите, каталонцы-сепаратисты». Но тем не менее связи и общение между людьми продолжают существовать: у Хуана семья в Андалусии, и мнения насчет каталонского вопроса у нас разные. Мы говорим одно, они — другое.

Карла: — Касательно экономики. Вспомним споры о запрете каталонских продуктов, который был несколько лет назад: людей призывали не покупать каталонские товары на Рождество. У вас, как у предпринимателей, есть страх, что такого рода инициативы начнут возникать вновь?

Монсе: — Я уверена в этом. Что-то произойдет. Не все сразу, но что-то будет. Мы даже сейчас начинаем терять клиентов.

Хуан: — Люди теряют головы: есть конфронтация мнений среди друзей, что вполне может привести к потере дружбы. И бывают моменты, когда я не втягиваюсь в эти обсуждения, потому что считаю, что дружба важнее. Люди не понимают важность вопроса, они уверены в том, что им необходимо добиться независимости, быть нацией и прочее. Но я думаю, что такие размышления — ошибка.

Карла: — В будущем может возникнуть какой-нибудь радикализм, в том же предпринимательском секторе?

Хуан: — Думаю, да. В будущем, даже в самом ближайшем, он постепенно будет увеличиваться. Особенно среди нашей молодежи, которая страстно привержена мнению, услышанному в СМИ и от родителей. И это нехорошо, нужно быть реалистами.

В свою очередь сторонники отделения продолжают восторгаться случившимся и стараются донести до остальных новые реалии. В опубликованном ассоциацией каталонской культуры и языка Òmnium Cultural видео объясняются причины самоопределения Каталонии и содержится призыв от лица всех каталонцев поддержать это решение.

Девушка рассказывает о напряженных отношениях между Испанией и Каталонией, начиная с провозглашения статуса автономии Каталонии в 2006 году и признания ее финансовой и политической мощи. Она перечисляет законы, предложенные каталонским правительством, которые не вступили в силу в результате действий Мадрида: закон о защите наиболее уязвимых граждан, закон о равенстве полов, декрет о налогообложении банков, закон о социальной безопасности — 25 жизненно важных законов, направленных на благо каталонцев.

Также она упоминает жестокие действия полиции в день референдума 1 октября, которые видел весь мир и которые отрицает власть. Сам Мадрид обвиняется в переписывании истории, попрании прав человека и демократии. Как сказано в ролике, провозглашение независимости — единственный возможный путь, поддержанный людьми и одобренный большинством в парламенте.

Заместитель директора ведущего каталонского издания La Vanguardia Лола Гарсия написала статью с заголовком «Этот процесс завершен». По ее мнению, с объявлением независимости закончился процесс, продолжавшийся пять лет. Закончился он для всех, поскольку была предпринята самая крайняя мера, которая предполагает, что стремление сторонников суверенитета добиться своего не исчезнет, и после выборов может быть запущен второй процесс отделения, однако он уже не будет похож на предыдущий.

Она повествует об Артуре Масе, бывшем президенте правительства Каталонии, который в 2012 году представил Рахою впоследствии отклоненный фискальный пакт — это событие стало отправной точкой процесса отделения как организованной и настойчивой стратегии, в которой ведущую роль начала играть националистическая и либеральная партия. Теперь, после голосования за независимость в парламенте, некоторые депутаты прокаталонского националистического альянса Junts per Sí насладились моментом, в то время как другие показывали на своих лицах озабоченность. Но самыми счастливыми были члены крайне левой партии CUP, которые ликовали открыто.

Не обошлось и без народного творчества: например, мемы — картинки с шутливыми подписями, которые создаются и распространяются пользователями Интернета — также отразили острую ситуацию вокруг Каталонии. Издание Huffpost опубликовало подборку шуток, среди которых встречается изображение Мариано Рахоя, пытающегося «склеить» Испанию скотчем.

Немного переделанный кадр из сериала «Симпсоны», известного своими пророчествами, также попал в эту статью.

Los Simpsons ya predijeron la respuesta de Rajoy a Puigdemont pic.twitter.com/UUzII6i7aF — unmundolibre (@unmundolibre) October 27, 2017

«155 близко». Симпсоны уже предсказали ответ Рахоя Пучдемону».

Несмотря на внушительную поддержку действий женералитата со стороны народа региона, многие люди, в том числе сами каталонцы, не поддерживают выбранный Пучдемоном курс. Ясно одно: сложившейся ситуацией обеспокоена вся страна, а состоятельность Каталонии как независимого государства находится под большим знаком вопроса. Одни считают правильным рисковать во имя светлого будущего, в то время как другие желают сохранить Испанию в существовавших до вчерашнего дня границах. Что в итоге из этого выйдет, покажет время.