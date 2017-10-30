Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии
Решение каталонского вопроса зашло в тупик. Парламент Каталонии официально объявил о независимости региона, и реакция правительства Испании не заставила себя долго ждать.
В ответ Мадрид применил 155-ю статью конституции, позволяющую приостановить действие автономии и ввести в регионе прямое управление центральных властей. Моментально реагирует на происходящее и испанская общественность. В то время как сторонники независимости ликуют у дворца Женералитата и празднуют «торжество справедливости», сторонники единой Испании серьезно обеспокоены грядущими последствиями.
В Twitter приобрел популярность хештег «Свободные балконы», с которым жители Испании со всех точек страны публикуют видео, где патриотическая песня Маноло Эскобара «И да здравствует Испания!» или национальный гимн Испании играют с балконов жилых домов. Так авторы роликов выражают солидарность с испанцами, в том числе каталонцами, желающими видеть свою страну единой и не поддерживающими отделения региона.
Наряду со «Свободными балконами» в сети распространился хештег «Повесь свой флаг», который побуждает людей вешать на балконах флаг Испании в поддержку единства государства. Стоит отметить, что тенденция вывешивать флаги на балконах существует в Каталонии давно, как и во всей Испании в целом — таким образом люди привыкли выражать свою политическую позицию.
Несмотря на популярность подобных движений, не все испанцы готовы открыто выражать свою позицию. Журналистка Noticias Telemundo Карла Валеро находилась в Барселоне во время массового празднования независимости и увидела обратную сторону медали «каталонизма». Не все жители города поддерживают принятое парламентом решение: на видео видны балконы, с которых одновременно свисают испанские и каталонские флаги (Саньеры). Она пообщалась с Монсе и Хуаном Хосе — барселонцами, не поддерживающими самоопределение Каталонии.
Монсе: — Мы не участвуем в празднестве, потому что мы против. Я не хочу независимости. Я чувствую себя испанкой. Я не хочу, чтобы моя страна распадалась.
Карла: — Это эмоции? Или это относится к экономике и другим проблемам?
Монсе: — Ко всему. Мне кажется, людям страшно.
Карла: — Хуан, вы грустны, напуганы. Почему вы не празднуете?
Хуан: — Я чувствую себя испанцем, я живу в Каталонии. Это фантастический регион, в котором никогда не было проблем, поэтому экономический вопрос — это то, что беспокоит нас сейчас больше всего. Кризис 2008 годов показал многие проблемы, но мы выходили из положения, теперь же все меняется, и в этом заключается наша обеспокоенность.
Монсе: — Я думаю, правительство не смогло удержать контроль над ситуацией: надо было организовать референдум, затем выборы, и этим бы все закончилось.
Карла: — К кому вы себя относите? К той части населения, которая решила молчать?
Монсе: — Мы молчим. Не думаю, что мы сможем выйти на улицу, как это делают многие, хотя однажды я была среди других демонстрантов. Сейчас мы ждем, что произойдет со 155-й статьей, с правительством. Нам интересно, что оно будет делать.
Хуан: — Поскольку в Каталонии много рабочих мест, мы опасаемся, что могут начаться забастовки.
Карла: — Кстати, что же тогда произойдет с туристическим сектором? Ведь Барселона — третий по посещаемости город в Европе.
— Мы ничего не знаем и ни в чем уже не уверены. Многие люди, скорее всего из ярости, говорят: «Смотрите, каталонцы-сепаратисты». Но тем не менее связи и общение между людьми продолжают существовать: у Хуана семья в Андалусии, и мнения насчет каталонского вопроса у нас разные. Мы говорим одно, они — другое.
Карла: — Касательно экономики. Вспомним споры о запрете каталонских продуктов, который был несколько лет назад: людей призывали не покупать каталонские товары на Рождество. У вас, как у предпринимателей, есть страх, что такого рода инициативы начнут возникать вновь?
Монсе: — Я уверена в этом. Что-то произойдет. Не все сразу, но что-то будет. Мы даже сейчас начинаем терять клиентов.
Хуан: — Люди теряют головы: есть конфронтация мнений среди друзей, что вполне может привести к потере дружбы. И бывают моменты, когда я не втягиваюсь в эти обсуждения, потому что считаю, что дружба важнее. Люди не понимают важность вопроса, они уверены в том, что им необходимо добиться независимости, быть нацией и прочее. Но я думаю, что такие размышления — ошибка.
Карла: — В будущем может возникнуть какой-нибудь радикализм, в том же предпринимательском секторе?
Хуан: — Думаю, да. В будущем, даже в самом ближайшем, он постепенно будет увеличиваться. Особенно среди нашей молодежи, которая страстно привержена мнению, услышанному в СМИ и от родителей. И это нехорошо, нужно быть реалистами.
В свою очередь сторонники отделения продолжают восторгаться случившимся и стараются донести до остальных новые реалии. В опубликованном ассоциацией каталонской культуры и языка Òmnium Cultural видео объясняются причины самоопределения Каталонии и содержится призыв от лица всех каталонцев поддержать это решение.
Девушка рассказывает о напряженных отношениях между Испанией и Каталонией, начиная с провозглашения статуса автономии Каталонии в 2006 году и признания ее финансовой и политической мощи. Она перечисляет законы, предложенные каталонским правительством, которые не вступили в силу в результате действий Мадрида: закон о защите наиболее уязвимых граждан, закон о равенстве полов, декрет о налогообложении банков, закон о социальной безопасности — 25 жизненно важных законов, направленных на благо каталонцев.
Также она упоминает жестокие действия полиции в день референдума 1 октября, которые видел весь мир и которые отрицает власть. Сам Мадрид обвиняется в переписывании истории, попрании прав человека и демократии. Как сказано в ролике, провозглашение независимости — единственный возможный путь, поддержанный людьми и одобренный большинством в парламенте.
Заместитель директора ведущего каталонского издания La Vanguardia Лола Гарсия написала статью с заголовком «Этот процесс завершен». По ее мнению, с объявлением независимости закончился процесс, продолжавшийся пять лет. Закончился он для всех, поскольку была предпринята самая крайняя мера, которая предполагает, что стремление сторонников суверенитета добиться своего не исчезнет, и после выборов может быть запущен второй процесс отделения, однако он уже не будет похож на предыдущий.
Она повествует об Артуре Масе, бывшем президенте правительства Каталонии, который в 2012 году представил Рахою впоследствии отклоненный фискальный пакт — это событие стало отправной точкой процесса отделения как организованной и настойчивой стратегии, в которой ведущую роль начала играть националистическая и либеральная партия. Теперь, после голосования за независимость в парламенте, некоторые депутаты прокаталонского националистического альянса Junts per Sí насладились моментом, в то время как другие показывали на своих лицах озабоченность. Но самыми счастливыми были члены крайне левой партии CUP, которые ликовали открыто.
Не обошлось и без народного творчества: например, мемы — картинки с шутливыми подписями, которые создаются и распространяются пользователями Интернета — также отразили острую ситуацию вокруг Каталонии. Издание Huffpost опубликовало подборку шуток, среди которых встречается изображение Мариано Рахоя, пытающегося «склеить» Испанию скотчем.
ARREGLAO pic.twitter.com/iloj2F6f2Z— Proscojoncio (@Proscojoncio) October 27, 2017
Немного переделанный кадр из сериала «Симпсоны», известного своими пророчествами, также попал в эту статью.
Los Simpsons ya predijeron la respuesta de Rajoy a Puigdemont pic.twitter.com/UUzII6i7aF— unmundolibre (@unmundolibre) October 27, 2017
«155 близко». Симпсоны уже предсказали ответ Рахоя Пучдемону».
Несмотря на внушительную поддержку действий женералитата со стороны народа региона, многие люди, в том числе сами каталонцы, не поддерживают выбранный Пучдемоном курс. Ясно одно: сложившейся ситуацией обеспокоена вся страна, а состоятельность Каталонии как независимого государства находится под большим знаком вопроса. Одни считают правильным рисковать во имя светлого будущего, в то время как другие желают сохранить Испанию в существовавших до вчерашнего дня границах. Что в итоге из этого выйдет, покажет время.