Минобороны РФ показало на видео возможности современного истребителя Су-30СМ

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Москва, 29 октября. Военное ведомство России опубликовало видеозапись летных испытаний многоцелевого истребителя Су-30СМ.

Министерство обороны РФ опубликовало в Сети ролик, демонстрирующий высокие летные и боевые характеристики современного истребителя Су-30СМ, который относится к поколению «4+». Испытания самолета происходили в одиночных и групповых полетах в построении «ромб».

Двухместный многоцелевой истребитель способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели в дневное и ночное время суток, а также в сложных метеорологических условиях. Истребитель обладает повышенными маневренными показателями, позволяющими летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа, такие как «кобра», «колокол», «петля Нестерова» и «плоский штопор».

В пресс-службе военного ведомства РФ отмечают, что данный истребитель используется авиагруппами высшего пилотажа, такими как «Соколы России» и «Русские витязи».

В данный момент самолеты Су-30СМ состоят на вооружении десяти стран мира. Отмечается, что продолжаются совместные российско-индийские разработки истребителя пятого поколения, которые ведутся согласно установленному графику. Эти разработки признаны ключевым совместным проектом в рамках военно-технического сотрудничества Москвы и Дели.