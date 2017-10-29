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Минобороны РФ показало на видео возможности современного истребителя Су-30СМ
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    Минобороны РФ показало на видео возможности современного истребителя Су-30СМ

    11:01  29 Октября 2017
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    Минобороны РФ показало на видео возможности современного истребителя Су-30СМ

    Москва, 29 октября. Военное ведомство России опубликовало видеозапись летных испытаний многоцелевого истребителя Су-30СМ.

    Министерство обороны РФ опубликовало в Сети ролик, демонстрирующий высокие летные и боевые характеристики современного истребителя Су-30СМ, который относится к поколению «4+». Испытания самолета происходили в одиночных и групповых полетах в построении «ромб».

    Двухместный многоцелевой истребитель способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели в дневное и ночное время суток, а также в сложных метеорологических условиях.  Истребитель обладает повышенными маневренными показателями, позволяющими летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа, такие как «кобра», «колокол», «петля Нестерова» и «плоский штопор».

    В пресс-службе военного ведомства РФ отмечают, что данный истребитель используется авиагруппами высшего пилотажа, такими как «Соколы России» и «Русские витязи».

    В данный момент самолеты Су-30СМ состоят на вооружении десяти стран мира. Отмечается, что продолжаются совместные российско-индийские разработки истребителя пятого поколения, которые ведутся согласно установленному графику. Эти разработки признаны ключевым совместным проектом в рамках военно-технического сотрудничества Москвы и Дели.

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #минобороны рф #истребитель #су-30см
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