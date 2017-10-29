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Wikipedia запускает сервис по борьбе с фейковыми новостями
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    Wikipedia запускает сервис по борьбе с фейковыми новостями

    11:06  29 Октября 2017
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    Wikipedia запускает сервис по борьбе с фейковыми новостями

    Нью-Йорк, 29 октября. Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс анонсировал скорой запуск бета-версии сервиса по борьбе с заведомо ложной информации в СМИ.

    В частности, речь идет о проекте, получившем название Wikitribune. На сайте будут размещать не прошедшие проверку новостные материалы на различные актуальные темы. За подготовку статей будет отвечать группа, состоящая из редакторов и журналистов. В данный момент сервис работает в ограниченном режиме.

    «Мы намерены открыться очень, очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем», — заявил Уэйлс на деловом форуме Global Synergy Forum, проходящем в Нью-Йорке.

    Основатель Wikipedia добавил, что хочет запустить новый проект тихо, чтобы большой поток пользователей не нарушил работу Wikitribune.

    Уэйс также признался, что работал над этой идеей около пяти лет.

    Ожидается, что финансирование нового сайта будет осуществляться с помощью добровольных пожертвований интернет-пользователей.

    Автор: Дима Оленин
    #сми #wikipedia
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