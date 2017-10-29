Oxxxymiron объяснил, почему отказался дать интервью Дудю

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Санкт-Петербург, 29 октября. Известный российский рэпер Oxxxymiron, выступая в «Ледовом дворце» в Петербурге, объяснил, почему отказался дать интервью блогеру Юрию Дудю.

«Я не пошел к Дудю, потому что он подавал нам эту тему, что это нам нужно, чтобы собрать «Ледовый» и «Олимпийский». И что мы видим? Я единственный из всех, кто не пошел, мы все равно все собрали», — заявил музыкант на видео, распространенном в социальных сетях.

Мирон также опроверг слухи о том, что не пошел к Дудю, потому что боялся каверзных вопросов со стороны журналиста. Рэпер заявил, что ему можно задать любой вопрос, но если он не захочет, то отвечать в любом случае не станет.

Oxxxymiron признался, что не испытывает никакого негатива по отношению к Юрию Дудю, передает «Инфореактор».

Напомним, что 27 октября Мирон сообщил о полном солд-ауте всех 18 тысяч билетов на концерт в «Олимпийском», который состоится 6 ноября.

