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Сирия: военнослужащие РФ доставили гуманитарные грузы в провинции Алеппо и Даръа
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    Сирия: военнослужащие РФ доставили гуманитарные грузы в провинции Алеппо и Даръа

    10:32  29 Октября 2017
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    Сирия: военнослужащие РФ доставили гуманитарные грузы в провинции Алеппо и Даръа

    Москва, 29 октября. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели две гуманитарные акции.

    Пресс-служба министерства обороны России сообщает о доставке около двух тонн продуктов питания жителям населенного пункта Абу-Макбара провинции Алеппо. Российские военнослужащие раздали более четырех тонн гуманитарного груза населению города Тубне провинции Даръа. Отмечается, что с начала работы российского Центра в Сирии проведено 1662 гуманитарные акции.

    Медицинская помощь за сутки была оказана 302 сирийцам. Продолжаются переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к режиму прекращения боевых действий.

    Сирия: военнослужащие РФ доставили гуманитарные грузы в провинции Алеппо и Даръа

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #алеппо #даръа
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