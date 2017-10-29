Сирия: военнослужащие РФ доставили гуманитарные грузы в провинции Алеппо и Даръа

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Москва, 29 октября. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели две гуманитарные акции.

Пресс-служба министерства обороны России сообщает о доставке около двух тонн продуктов питания жителям населенного пункта Абу-Макбара провинции Алеппо. Российские военнослужащие раздали более четырех тонн гуманитарного груза населению города Тубне провинции Даръа. Отмечается, что с начала работы российского Центра в Сирии проведено 1662 гуманитарные акции.

Медицинская помощь за сутки была оказана 302 сирийцам. Продолжаются переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к режиму прекращения боевых действий.