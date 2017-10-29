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Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником
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    Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

    10:29  29 Октября 2017  /обновлено: 10:46  29 Октября 2017
    157

    Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

    Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул важность этого комплекса в развитии российской экономики и укреплении межрегиональных связей, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Сегодня свой праздник отмечают представители одной из самых значимых и востребованных в наши дни профессий», — отмечается в поздравительной телеграмме президента.

    По словам Путина, автотранспортный комплекс считается стратегически важной отраслью в экономике РФ, играет большую роль в укреплении промышленного потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных отношений.

    От надежной и слаженной работы автотранспорта часто зависит качество жизни людей, добавил Путин. Он выразил уверенность, что сотрудники автомобильного и городского транспорта в будущем будут работать добросовестно и эффективно.

    В заключение глава государства пожелал всем работникам транспорта успехов и реализации намеченных планов.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #транспорт
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