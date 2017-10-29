Блокада Roshen в Виннице: Порошенко поставили ультиматум

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Винница, 29 октября. Радикально настроенные активисты украинского движения «Освобождение» вечером 28 октября организовали блокаду фабрики Петра Порошенко в Виннице. Они поставили президенту ультиматум — сделать выбор между бизнесом и управлением государством, говорится в сообщении на странице в Facebook.

Активисты, которые заблокировали работу фабрики Roshen, принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко, утверждают, что приехали из Киева в Винницу. Целью акции украинцы назвали намерение прекратить «беспредел, хищения и обман». Число участников акции не указывается.

«Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом», — говорится в сообщении движения на странице в Facebook.

Активисты вместе с местными жителями перекрыли дорогу к центру логистики Roshen в Киевской области с плакатами «Выполняй обещания или уходи!», «Ты торгаш или президент?», «Безнаказанность порождает коррупцию». Винницкая группа призвала бойкотировать товары и услуги, которые предлагаются заводами Порошенко, и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний», указанных президентом в декларации.

Отметим, что Петр Порошенко находится на пятом месте в сотне самых богатых людей на Украине в 2017 году, его капитал оценивается в миллиард долларов.