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Украина
Блокада Roshen в Виннице: Порошенко поставили ультиматум
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    Блокада Roshen в Виннице: Порошенко поставили ультиматум

    11:00  29 Октября 2017
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    Блокада Roshen в Виннице: Порошенко поставили ультиматум

    Винница, 29 октября. Радикально настроенные активисты украинского движения «Освобождение» вечером 28 октября организовали блокаду фабрики Петра Порошенко в Виннице. Они поставили президенту ультиматум  — сделать выбор между бизнесом и управлением государством, говорится в сообщении на странице в Facebook.

    Активисты, которые заблокировали работу фабрики Roshen, принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко, утверждают, что приехали из Киева в Винницу. Целью акции украинцы назвали намерение прекратить «беспредел, хищения и обман». Число участников акции не указывается. 

    Блокада Roshen в Виннице: Порошенко поставили ультиматум

    «Президент должен выбрать  — либо заниматься государством, либо своим бизнесом», — говорится в сообщении движения на странице в Facebook.

    Активисты вместе с местными жителями перекрыли дорогу к центру логистики Roshen в Киевской области с плакатами «Выполняй обещания или уходи!», «Ты торгаш или президент?», «Безнаказанность порождает коррупцию». Винницкая группа призвала бойкотировать товары и услуги, которые предлагаются заводами Порошенко, и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний», указанных президентом в декларации.

    Отметим, что Петр Порошенко находится на пятом месте в сотне самых богатых людей на Украине в 2017 году, его капитал оценивается в миллиард долларов.

    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #порошенко #радикалы #украины #рошен
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