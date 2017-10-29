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Сирия сегодня: боевики требуют плату за проезд гумконвоя ООН, курды обвинили британца в связях с ИГ
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    Сирия сегодня: боевики требуют плату за проезд гумконвоя ООН, курды обвинили британца в связях с ИГ

    11:43  29 Октября 2017
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    Боевики

    Сирия, 29 октября. Боевики потребовали плату за проезд гуманитарной колонны ООН в один из населенных пунктов САР. Курдские «Отряды народной самообороны» YPG обвинили гражданина Великобритании в связях с «Исламским государством1» (запрещенная в России террористическая группировка — при. ред.). Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Разбойники с большой дороги

    Боевики незаконных бандформирований блокировали автомобильную колонну с гуманитарным грузом ООН, потребовав плату за возможность проследовать в один из населенных пунктов в восточном пригороде столицы Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в Дамаске.

    «Боевики не пустили конвой ООН, потребовав пять тысяч продовольственных пакетов, однако получили отказ», — рассказал собеседник агентства.

    Сирия сегодня: боевики требуют плату за проезд гумконвоя ООН, курды обвинили британца в связях с ИГ

    Сообщается, что гуманитарный конвой следовал в городок Ялда, после чего должен был направиться в Бабилу и Бейт-Сахм. Однако неподалеку от первой точки, колонну остановили члены бандформирования. По некоторым данным, к месту назначения смогли доехать лишь машины сирийского Красного Полумесяца. В населенные пункты Ялда, Бейт-Сахм и Бабилу прибыл гумконвой из 35 грузовиков, которые доставили 8000 упаковок продовольствия, 7000 упаковок муки и 4000 упаковок гигиенических средств.

    Отметим, в восточном пригороде Дамаска бандиты отобрали у мирных жителей всю гуманитарную помощь, которую 24 сентября доставили специалисты ООН при содействии военнослужащих РФ. К слову, они же запретили свободную продажу муки и продуктов первой необходимости в контролируемых ими районах.

    Британца обвинили в связях с ИГ

    Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) обвинили в связях с ИГИЛ1 гражданина Великобритании Джека Леттса по прозвищу «Джихади Джек». Об этом сообщает британский телеканал BBC.

    Представители федеративного района Рожава отмечают, что Леттс был взят в плен в мае 2017 года и переведен в тюрьму города Камышлы. В настоящее время в его отношении проводятся следственные действия.

    Сирия сегодня: боевики требуют плату за проезд гумконвоя ООН, курды обвинили британца в связях с ИГ

    Как сообщают сотрудники BBC, британец принял ислам когда жил еще в Оксфорде. На территорию ближневосточной страны он попал через Иорданию в 2014 году. Примечательно, что родители Леттса опровергали сообщения о том, что их сын воюет на стороне радикальных исламистов. По словам курдского чиновника, власти региона получали от семьи письмо с просьбой выдать Леттса властям Канады. Вопрос будет решаться по мере расследования.

    Армия САР продолжает зачищать кварталы Дейр эз-Зора

    Правительственная армия Сирии продолжает зачищать городские кварталы Дейр эз-Зора, постепенно продвигаясь к мечети Эль-Омари и мечети Эс-Сафа. По пути они встречают упорное сопротивление боевиков «Исламского государства». Об этом сообщает источник в Telegram (@Ebaa_Agency).

    Сирия сегодня: боевики требуют плату за проезд гумконвоя ООН, курды обвинили британца в связях с ИГ

    По его же данным, радикалы пытаются затормозить наступление армии САР, перебрасывая на линию фронта все новые волны живой силы и военной техники. Тем не менее, САА уже отбила у ИГИЛ районы Аль-Уммаль, Аль-Арфи и стадион Дейр эз-Зора. При этом террористы не стесняются атаковать сирийских военных при помощи «шахид-мобилей».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
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