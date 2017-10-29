Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пропавший при загадочных обстоятельствах пермяк сам вернулся домой
Новороссия
ВСУ выпустили почти 1,3 тысячи боеприпасов по территории ДНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВСУ выпустили почти 1,3 тысячи боеприпасов по территории ДНР

    10:38  29 Октября 2017
    52

    ВСУ выпустили почти 1,3 тысячи боеприпасов по территории ДНР

    Донецк, 29 октября. Украинские силовики выпустили по ДНР почти 1,3 тысячи боеприпасов за прошедшие сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1274 единицы», — цитирует агентство РИА Новости представителя в СЦКК.

    По его словам, силовики использовали гаубицы калибром 122 мм, гранатометы, минометы, стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпустили 70 мин, более 500 боеприпасов, более 600 гранат, один снаряд.

    В Мариупольском направлении было выпущено 29 гранат, добавили в представительстве.

    Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о том, что украинские силовики 33 раза нарушили режим перемирия в Донбассе.

    Как стало известно, обстрелам со стороны ВСУ подверглись 11 населенных пунктов республики. По словам представителя оперативного командования, силовики вели обстрел из артиллерии, минометов, бронетехники, стрелкового оружия, гранатометов.

    Автор: Дима Оленин
    #днр #всу #обстрел
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        157
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        699
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        3113
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        20725