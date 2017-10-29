ВСУ выпустили почти 1,3 тысячи боеприпасов по территории ДНР

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Донецк, 29 октября. Украинские силовики выпустили по ДНР почти 1,3 тысячи боеприпасов за прошедшие сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1274 единицы», — цитирует агентство РИА Новости представителя в СЦКК.

По его словам, силовики использовали гаубицы калибром 122 мм, гранатометы, минометы, стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпустили 70 мин, более 500 боеприпасов, более 600 гранат, один снаряд.

В Мариупольском направлении было выпущено 29 гранат, добавили в представительстве.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о том, что украинские силовики 33 раза нарушили режим перемирия в Донбассе.

Как стало известно, обстрелам со стороны ВСУ подверглись 11 населенных пунктов республики. По словам представителя оперативного командования, силовики вели обстрел из артиллерии, минометов, бронетехники, стрелкового оружия, гранатометов.