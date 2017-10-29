Правящая партия Исландии лидирует на досрочных парламентских выборах

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Рейкьявик, 29 октября. Партия независимости, которую возглавляет глава правительства Бьярни Бенедиктссон, лидирует на досрочных парламентских выборах в Исландии, о чем свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Правящая партия Исландии получила 24,4% голосов избирателей. На второй строчке по результатам предварительного подсчета голосов находится Партия зелёных левых с 17,2%. В тройку лидеров также вошел Социал-демократический альянс с 12,3%. На избирательных участках продолжается подсчет бюллетеней. Напомним, что досрочные выборы состоялись в Исландии накануне, за 2017 год это уже вторые парламентские выборы, пишет Iceland Monitor.