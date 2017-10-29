Сирия: Минобороны РФ сообщает о семи нарушениях перемирия в зонах деэскалации

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Москва, 29 октября. Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации конфликта как стабильную.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Хомс (1), Хама (1) и Алеппо (5). По данным турецкой мониторинговой группы за минувшие сутки перемирие было нарушено в провинции Дамаск.

В министерстве обороны РФ отмечают, что стрельба велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России) и носила беспорядочный характер.

1 Организация запрещена на территории РФ.