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Сирия: Минобороны РФ сообщает о семи нарушениях перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщает о семи нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    10:22  29 Октября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщает о семи нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 29 октября. Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации конфликта как стабильную.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Хомс (1), Хама (1) и Алеппо (5). По данным турецкой мониторинговой группы за минувшие сутки перемирие было нарушено в провинции Дамаск.

    В министерстве обороны РФ отмечают, что стрельба велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России) и носила беспорядочный характер.

    Сирия: Минобороны РФ сообщает о семи нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #нарушение #перемирие #стрельба
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