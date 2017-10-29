Путин встретился с победителем мирового чемпионата WorldSkills из Челябинска

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Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин встретился с победителем чемпионата WorldSkills челябинцем Константином Лариным, который стал лучшим в компетенции «web-дизайн и разработка».

В ОАЭ состоялся международный чемпионат WorldSkills, в ходе которого житель Челябинска стал лучшим в компетенции «web-дизайн и разработка». Константин Ларин и его наставник, преподаватель Южно-уральского государственного технического колледжа Илья Беляков получили возможность лично встретиться с главой государства Владимиром Путиным.

«Лично я говорил с Владимиром Владимировичем о том, что педагогам нужно дать больше свободы для использования в образовательном процессе новых технологий», — рассказал Ларин, его слова приводит «Комсомольская правда — в Челябинске».

Напомним, что ранее российский лидер одобрил участие студентов в строительстве трассы «Таврида», а также космодрома «Восточный» и других важных для страны объектов.