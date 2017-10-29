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Общество
Соловьев обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК
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    Соловьев обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК

    9:46  29 Октября 2017
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    Соловьев обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК

    Москва, 29 октября. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналисты ВГТРК подверглись травле со стороны главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова на фоне нападения на Татьяну Фельгенгауэр. 

    Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что в «Эхо Москвы» ведется травля сотрудников ВГТРК. Он заявил, что «то, что происходит сейчас, переходит все возможные грани — искать политическую подоплеку в трагедии, которая произошла с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, неприлично».

    Соловьев добавил, что «хайпиться» (пиариться, в точности за счет других лиц) на инциденте — неприлично вдвойне. Он также напомнил Венедиктову, что одна из его сотрудниц — Ксения Ларина обвинила ведущего в причастности к нападению на Фельгенгауэр, приписав ему чужие комментарии.

    Поэтому Соловьев был вынужден озвучить посты в Сети и выступления Лариной. Ведущий ВГТРК вспомнил также, что сотрудники «Эха Москвы» комментировали инциденты с гибелью корреспондентов телеканала. Напомним, что ранее на Татьяну Фельгенгауэр с ножом напал мужчина и нанес ей ножевое ранение. Женщина была госпитализирована, врачи сделали пострадавшей срочную операцию.

    Соловьев обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК

    Автор: Ирина Селезнева
    #соловьев
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