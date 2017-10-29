Соловьев обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК

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Москва, 29 октября. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналисты ВГТРК подверглись травле со стороны главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова на фоне нападения на Татьяну Фельгенгауэр.

Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что в «Эхо Москвы» ведется травля сотрудников ВГТРК. Он заявил, что «то, что происходит сейчас, переходит все возможные грани — искать политическую подоплеку в трагедии, которая произошла с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, неприлично».

Соловьев добавил, что «хайпиться» (пиариться, в точности за счет других лиц) на инциденте — неприлично вдвойне. Он также напомнил Венедиктову, что одна из его сотрудниц — Ксения Ларина обвинила ведущего в причастности к нападению на Фельгенгауэр, приписав ему чужие комментарии.

Поэтому Соловьев был вынужден озвучить посты в Сети и выступления Лариной. Ведущий ВГТРК вспомнил также, что сотрудники «Эха Москвы» комментировали инциденты с гибелью корреспондентов телеканала. Напомним, что ранее на Татьяну Фельгенгауэр с ножом напал мужчина и нанес ей ножевое ранение. Женщина была госпитализирована, врачи сделали пострадавшей срочную операцию.