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Делегации участников переговоров по Сирии прибудут в Астану 29 октября — МИД Казахстана
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    Делегации участников переговоров по Сирии прибудут в Астану 29 октября — МИД Казахстана

    9:05  29 Октября 2017
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    Делегации участников переговоров по Сирии прибудут в Астану 29 октября — МИД Казахстана

    Астана, 29 октября. В МИД Казахстана сообщили, что делегации участников переговоров по Сирии в Астане начнут прибывать вечером 29 октября. 

    Седьмая встреча на переговорной площадке Астаны намечена на 30-31 октября, по информации казахского внешнеполитического ведомства, делегации участников начнут прибывать вечером 29 октября. 

    «Делегации начнут прибывать сегодня вечером… Встречи экспертов планируются завтра», — говорится в сообщении МИД Казахстана.

    Известно, что 30 октября пройдут двусторонние и трехсторонние встречи на экспертном уровне. Ранее казахское дипведомство заявило, что все участники переговоров по Сирии подтвердили приезд в Астану. Российскую делегацию возглавит спецпредставитель главы государства Александр Лаврентьев.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #казахстан #астана
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