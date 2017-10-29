Делегации участников переговоров по Сирии прибудут в Астану 29 октября — МИД Казахстана

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Астана, 29 октября. В МИД Казахстана сообщили, что делегации участников переговоров по Сирии в Астане начнут прибывать вечером 29 октября.

Седьмая встреча на переговорной площадке Астаны намечена на 30-31 октября, по информации казахского внешнеполитического ведомства, делегации участников начнут прибывать вечером 29 октября.

«Делегации начнут прибывать сегодня вечером… Встречи экспертов планируются завтра», — говорится в сообщении МИД Казахстана.

Известно, что 30 октября пройдут двусторонние и трехсторонние встречи на экспертном уровне. Ранее казахское дипведомство заявило, что все участники переговоров по Сирии подтвердили приезд в Астану. Российскую делегацию возглавит спецпредставитель главы государства Александр Лаврентьев.