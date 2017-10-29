США «активно рассматривают» возможность поставок оружия Украине — Волкер

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Вашингтон, 29 октября. Американские власти «активно рассматривают» возможность поставок оружия Украине, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время рабочего визита в Киев, передает Reuters.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер находится с рабочим визитом в Киеве. Он прокомментировал вопрос о поставках на Украину оружия, отметив, что Вашингтон «активно рассматривает» эту возможность.

«Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным», — сказал американский дипломат.

Волкер назвал «конструктивными» состоявшиеся 7 октября переговоры с помощником главы государства РФ Владиславом Сурковым, отметив, что поднималась тема миротворческой миссии в Донбассе.

«Чем мы занимаемся, так это выясняем, можем ли выработать некоторые общие идеи относительно того, как миротворческие силы могут принести пользу в плане урегулирования конфликта в Донбассе», — пояснил спецпредставитель.

По мнению Волкера, миссия миротворческого контингента ООН в Донбассе может быть более эффективной, если ей предоставят широкий мандат, чем тот, что предлагает российская сторона. Напомним, что ранее президент Владимир Путин выступил с инициативой о введении миротворцев на восток Украины для охраны представителей ОБСЕ. Российский лидер считает, что поставки оружия США на Украину только усугубят ситуацию, отрицательно скажутся на урегулировании конфликта.