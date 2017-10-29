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США «активно рассматривают» возможность поставок оружия Украине — Волкер
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    США «активно рассматривают» возможность поставок оружия Украине — Волкер

    9:22  29 Октября 2017
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    США «активно рассматривают» возможность поставок оружия Украине — Волкер

    Вашингтон, 29 октября. Американские власти «активно рассматривают» возможность поставок оружия Украине, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время рабочего визита в Киев, передает Reuters. 

    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер находится с рабочим визитом в Киеве. Он прокомментировал вопрос о поставках на Украину оружия, отметив, что Вашингтон «активно рассматривает» эту возможность.

    «Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным», — сказал американский дипломат. 

    США «активно рассматривают» возможность поставок оружия Украине — Волкер

    Волкер назвал «конструктивными» состоявшиеся 7 октября переговоры с помощником главы государства РФ Владиславом Сурковым, отметив, что поднималась тема миротворческой миссии в Донбассе.

    «Чем мы занимаемся, так это выясняем, можем ли выработать некоторые общие идеи относительно того, как миротворческие силы могут принести пользу в плане урегулирования конфликта в Донбассе», — пояснил спецпредставитель.

    По мнению Волкера, миссия миротворческого контингента ООН в Донбассе может быть более эффективной, если ей предоставят широкий мандат, чем тот, что предлагает российская сторона. Напомним, что ранее президент Владимир Путин выступил с инициативой о введении миротворцев на восток Украины для охраны представителей ОБСЕ. Российский лидер считает, что поставки оружия США на Украину только усугубят ситуацию, отрицательно скажутся на урегулировании конфликта. 

    США «активно рассматривают» возможность поставок оружия Украине — Волкер

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #всу #киев #донбасс #украина #курт волкер
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