Водитель протаранил толпу демонстрантов в Калифорнии, есть пострадавшие

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Вашингтон, 29 октября. Американская полиция задержала водителя, который въехал в толпу собравшихся на акции в поддержку прав иммигрантов в городе Брея, штат Калифорния.

Правоохранительные органы американского города Брея задержали водителя, пытавшегося протаранить толпу людей. Шесть человек получили незначительные ранения, передает телеканал ABC. Известно, что демонстранты пытались помешать злоумышленнику, один из них прыгнул на капот машины.

Происшествие привело к панике среди митингующих, поскольку в августе подобный инцидент произошел в Шарлотсвилле, когда водитель въехал в толпу после сноса памятника генералу Роберту Ли.