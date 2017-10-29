Украинский генерал заявил, что Россия готовит «вторжение» с помощью подлодок

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Киев, 28 октября. Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы готовится использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины, пишет украинский «Апостроф».

Украинский Генерал Игорь Романенко считает, что любое наращивание российских сил «однозначно используется в первую очередь против» Украины. Он также утверждает, что на территории Крыма военные отрабатывают«операции по захвату важных для Украины государственных объектов». Однако спикер украинского издания не пояснил, о чем идет речь.

«Новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?» — добавил Романенко.

На вопрос о том, не исключают ли, по его мнению, в России «вторжения» в Херсонскую область, украинский военный заявил, что «они ничего не исключают. Они отрабатывают эти варианты». Напомним, что на Украине часто спекулируют на антироссийской риторике в попытке прикрыть недочеты в социальной и экономической политике.

Киев регулярно обвиняет Москву в «агрессии», в том числе в причастности к конфликту в Донбассе, и в «аннексии» Крыма. Отметим, что полуостров вошел в состав РФ по итогам народного референдума 2014 года. Президент Владимир Путин назвал вопрос о статусе Крыма закрытым окончательно.

В Кремле подчеркивают, что Россия не является стороной украинского конфликта на востоке страны, Москва заинтересована в урегулировании ситуации и содействует этому на уровне контактов в Минске и глав «нормандской четверки».