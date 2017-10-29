Беременной переселенке из Крыма отказали в медпомощи в украинском Тернополе

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Киев, 29 октября. Женщине, находящейся на седьмом месяце беременности, отказали в медицинской помощи в Тернополе. Врачи потребовали от переселенки из Крыма деньги за прохождение медосмотра, сославшись на отсутствие местной прописки.

Отсутствие тернопольской прописки у переселенки из Крыма стало поводом для отказа беременной женщине в медосмотре. Светлана К., находящаяся на последних месяцах беременности, почувствовала повышенное давление и температуру. Она обратилась в местную амбулаторию за помощью.

Врачи не отреагировали на жалобы пациента, попросив показать прописку в Тернополе. Без регистрации женщину обязали оплатить медуслуги. Известно, что летом в Тернополе Горсовет принял постановление об оплате за медосмотр при обращении в больницу не по месту прописки. Однако платный прием начнет действовать с 2018 года, передает украинский Канал 24.

Отметим, что крымчанку все-таки осмотрели, местный Горсовет заключил спецдоговор с городом, в котором прописана женщина. В то же время тернопольское медучреждение выставило счета пациентам из других регионов Украины. В мэрии пообещали разобраться с материальным вопросом.