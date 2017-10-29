Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский генерал заявил, что Россия готовит «вторжение» с помощью подлодок
Украина
Беременной переселенке из Крыма отказали в медпомощи в украинском Тернополе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Беременной переселенке из Крыма отказали в медпомощи в украинском Тернополе

    8:24  29 Октября 2017
    71

    Беременной переселенке из Крыма отказали в медпомощи в украинском Тернополе

    Киев, 29 октября. Женщине, находящейся на седьмом месяце беременности, отказали в медицинской помощи в Тернополе. Врачи потребовали от переселенки из Крыма деньги за прохождение медосмотра, сославшись на отсутствие местной прописки. 

    Отсутствие тернопольской прописки у переселенки из Крыма стало поводом для отказа беременной женщине в медосмотре. Светлана К., находящаяся на последних месяцах беременности, почувствовала повышенное давление и температуру. Она обратилась в местную амбулаторию за помощью.

    Беременной переселенке из Крыма отказали в медпомощи в украинском Тернополе

    Врачи не отреагировали на жалобы пациента, попросив показать прописку в Тернополе. Без регистрации женщину обязали оплатить медуслуги. Известно, что летом в Тернополе Горсовет принял постановление об оплате за медосмотр при обращении в больницу не по месту прописки. Однако платный прием начнет действовать с 2018 года, передает украинский Канал 24.

    Отметим, что крымчанку все-таки осмотрели, местный Горсовет заключил спецдоговор с городом, в котором прописана женщина. В то же время тернопольское медучреждение выставило счета пациентам из других регионов Украины. В мэрии пообещали разобраться с материальным вопросом. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #крым #тернополь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        418
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        2945
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        16670
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        1962