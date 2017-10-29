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Украина
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Общество
Ravon представит в России две новые модели автомобилей
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    Ravon представит в России две новые модели автомобилей

    7:59  29 Октября 2017
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    Ravon представит в России две новые модели автомобилей

    Ташкент, 29 октября. Узбекский автоконцерн Ravon намерен запустить на российский рынок две новые модели, сообщили в компании «Узавтосаноат», которая объединяет предприятия автомобильной отрасли страны.

    Ravon обещает представить седан С-класса и городской внедорожник В-класса, однако не уточняет названия моделей. По информации пресс-службы «Узавтосаноат», конъюнктура рынка меняется, поэтому необходимо подстраиваться под запросы покупателей.

    Здесь же отмечается, что в последние годы популярны компактные модели B-сегмента, которые уступают только B-седанам. Ранее эксперты признали Ravon R3 самой недорогой иномаркой на отечественном рынке.

    Автор: Ирина Селезнева
    #ravon
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