Ravon представит в России две новые модели автомобилей

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Ташкент, 29 октября. Узбекский автоконцерн Ravon намерен запустить на российский рынок две новые модели, сообщили в компании «Узавтосаноат», которая объединяет предприятия автомобильной отрасли страны.

Ravon обещает представить седан С-класса и городской внедорожник В-класса, однако не уточняет названия моделей. По информации пресс-службы «Узавтосаноат», конъюнктура рынка меняется, поэтому необходимо подстраиваться под запросы покупателей.

Здесь же отмечается, что в последние годы популярны компактные модели B-сегмента, которые уступают только B-седанам. Ранее эксперты признали Ravon R3 самой недорогой иномаркой на отечественном рынке.