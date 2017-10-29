«Самый страшный автомобиль» нашли в Уфе на Хэллоуин

В Избранное

Уфа, 29 октября. В Башкирии выбрали самый страшный автомобиль, который победил в конкурсе, приуроченном к Хэллоуину. Им стал Daewoo Nexia, на крыше которого был размещен тряпичный труп, а из багажника свисал муляж человеческой ноги.

Автомобиль жителя Башкирии Даниила Ермолаева признали самым страшным. Известно, что автомобилисты в Уфе нарядили свои машины перед Днем всех святых. Владелец Daewoo Nexia раскрасил автомобиль красками, на крыше прикрепил тряпичный труп и положил в багажник муляж частей тела человека. Приз зрительских симпатий достался Kia Ceed, а за эпатажность наградили владельца BMW X5.