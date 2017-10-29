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Украина
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 КНДР провела массовые учения в рамках «подготовки к войне»
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     КНДР провела массовые учения в рамках «подготовки к войне»

    7:22  29 Октября 2017
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     КНДР провела массовые учения в рамках «подготовки к войне»

    Пхеньян, 29 октября. Северокорейские власти в течение последней недели проводили учебные эвакуации населения по всей стране, а также отключение электричества, пишет издание North Korea News.

    В течение недели в разных городах и населенных пунктах КНДР проводились тренировочные мероприятия. Речь идет о применении режима светомаскировки, когда в населенных пунктах отключается электричество, а также проводилась эвакуация жителей. Такая тактика используется для дезориентации потенциального противника. Подобные учения Пхеньян проводил в последний раз в 2003 году. 

    Информация об этом появилась на фоне визита главы Минобороны США Джеймса Мэттиса в Южную Корею. По словам руководителя Пентагона, Вашингтона никогда не признает ядерный статус Северной Кореи. Он подчеркнул, что американские власти рассматривают разные варианты урегулирования северокорейского кризиса. 

     КНДР провела массовые учения в рамках «подготовки к войне»

    Автор: Ирина Селезнева
    #кндр #учения #пхеньян
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