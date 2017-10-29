СССР передал в США документы на Освальда после убийства Кеннеди

В Избранное

Вашингтон, 29 октября. Руководство СССР после убийства американского президента Джона Кеннеди передало в Вашингтон ряд документов на Ли Харви Освальда, признанного в США организатором и исполнителем преступления, говорится в обнародованном отчете.

В США рассекретили почти три тысячи документов, связанных с гибелью Джона Кеннеди. Сведения, предоставленные Советским Союзом об Освальде, находятся в документе, который глава ФБР Эдгар Гувер в 1966 году направил спецпомощнику американского президента Линдона Джонсона.

«После убийства президента Кеннеди советский посол Анатолий Добрынин передал госсекретарю США дело, которое якобы полностью содержало консульское досье на Ли Харви и Марину Освальд, хранившееся в советском посольстве в Вашингтоне», — говорится в документе, пишет «РИА Новости».

Известно, что есть документы, в которых содержатся сведения о госпитализации Освальда в СССР, когда он пытался свести счеты с жизнью. Напомним, что Кеннеди застрелили в 1963 году в американском штате Техас. Напомним, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж потребовал обнародовать оставшиеся секретные документы по делу убитого президента.