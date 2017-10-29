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Две ранее пропавшие в Кузбассе женщины найдены мертвыми
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    Две ранее пропавшие в Кузбассе женщины найдены мертвыми

    6:41  29 Октября 2017
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    Две ранее пропавшие в Кузбассе женщины найдены мертвыми

    Кемерово, 29 октября. Две ранее пропавшие без вести жительницы Кузбасса найдены мертвыми. Об этом сообщили на странице в соцсети волонтеры отряда «Лиза Алерт». 

    C 26 сентября полиция и волонтеры Новокузнецка разыскивали 53-летнюю Ольгу Г. Как сообщили родственники и близкие, именно в этот день пропала всякая связь с женщиной. 

    Примерно месяц спустя — 22 октября — пропала пенсионерка Мария Г., проживавшая в селе 1-й Бенжереп Новокузнецкого района. В тот день 75-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении, связь с ней была утеряна. 

    Впоследствии были обнаружены трупы обеих женщин. Полиция и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

    Отметим, что накануне в Томске пропал девятилетний мальчик. В одной из деревень он сел на автобус, следовавший в областной центр, однако до пункта назначения так и не добрался. 

    Автор: Владимир Багров
    #кузбасс #кемерово
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