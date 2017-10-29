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NASA предложили отправить новый исследовательский аппарат к Плутону
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    NASA предложили отправить новый исследовательский аппарат к Плутону

    6:19  29 Октября 2017
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    NASA предложили отправить новый исследовательский аппарат к Плутону

    Нью-Йорк, 29 октября. Исследователи NASA выступили с предложением отправить новую автоматическую исследовательскую станцию к Плутону или другому удаленном от Земли телу Солнечной системы. Исследовательская группа намерена добиться, чтобы новый проект был включен в перспективный план исследований на будущее десятилетие.

    «Мы должны продемонстрировать, что остались есть еще важные нерешенные проблемы», — заявила исследователь NASA Келси Зингер, которая принимала участие в исследованиях Плутона, которые проводились межпланетной станцией New Horizons.

    Письма, в которых ученые изложили свои аргументы по поводу организации новой экспедиции, были направлены директору и ряду руководящих лиц в NASA. Ученые надеются, что их предложение позволит продолжить исследования, начатые автоматической межпланетной станцией New Horizons, в ходе которых были получены беспрецедентные ранее фотографии Плутона.

    NASA предложили отправить новый исследовательский аппарат к Плутону

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что нехватка плутония-238 способна существенно ударить по космической отрасли, подорвав производство радиоизотопных термоэлектрических генераторов.

    Автор: Валентин Меликов
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