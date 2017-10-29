Пропавшего после поездки на автобусе девятилетнего мальчика ищут в Томске

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Томск, 29 октября. В Томске разыскивают девятилетнего ребенка, пропавшего накануне.

Как сообщает поисковый отряд Viktoria, речь идет о Валерии К. 2008 года рождения. В последний раз мальчика видели в поселке Моряковский Затон: ребенок сел в автобус до Томска, однако в запланированное время на вокзал не прибыл.

У ребенка голубые глаза и русые волосы. Был одет в черную шапку с белыми полосками, кожаную куртку, светло-синие джинсы и коричневые ботинки.

Волонтеры и правоохранители просят всех, у кого есть хоть какая-то информация о ребенке, позвонить по телефонам 8-909-546-49-18 или 02 (102).