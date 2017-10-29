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Пропавшего после поездки на автобусе девятилетнего мальчика ищут в Томске
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    Пропавшего после поездки на автобусе девятилетнего мальчика ищут в Томске

    5:50  29 Октября 2017
    229

    Пропавшего после поездки на автобусе девятилетнего мальчика ищут в Томске

    Томск, 29 октября. В Томске разыскивают девятилетнего ребенка, пропавшего накануне. 

     Как сообщает поисковый отряд Viktoria, речь идет о Валерии К. 2008 года рождения. В последний раз мальчика видели в поселке Моряковский Затон: ребенок сел в автобус до Томска, однако в запланированное время на вокзал не прибыл. 

    У ребенка голубые глаза и русые волосы. Был одет в черную шапку с белыми полосками, кожаную куртку, светло-синие джинсы и коричневые ботинки. 

    Волонтеры и правоохранители просят всех, у кого есть хоть какая-то информация о ребенке, позвонить по телефонам 8-909-546-49-18 или 02 (102).

    Автор: Алексей Громов
    #томск
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