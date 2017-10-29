Столтенберг заявил, что странам НАТО в Европе угрожают ракеты КНДР

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Токио, 29 октября. В настоящее время не только Япония, но и страны НАТО находятся в пределах досягаемости баллистических ракет КНДР. Такое заявление сделал в интервью японскому изданию генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, страны НАТО, также как Япония и Южная Корея, находятся под угрозой КНДР.

«У НАТО есть и способности, и решимость нанести контрудар», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что НАТО «защищает своих членов от баллистических ракет при помощи соответствующих сил сдерживания».

В беседе с японским изданием Yomiuri генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил о необходимости продолжения давления на КНДР и важности соблюдения наложенных на Северную Корею экономических санкций.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», Россия осудила проводимые Пхеньяном испытания ядерных боезарядов и баллистических ракет. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что для того, чтобы склонить Пхеньян на путь переговоров, Вашингтон и его союзники должны отказаться от агрессивных действий и перейти к диалогу.