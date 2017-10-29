Калининградец, разрубивший топором машину обидчика, может получить два года колонии

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Калининград, 29 октября. Калининградские правоохранители задержали 52-летнего жителя города, который несколько месяцев назад топором повредил чужой автомобиль. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ЧП произошло еще 17 мая этого года на одной из автозаправок города. Между двумя автолюбителями возник конфликт, решить который 52-летний мужчина попытался при помощи топора: он нанес несколько ударов по автомобилю своего оппонента. Нанесенный ущерб оценили более чем в 12 тысяч рублей.

Мужчину удалось задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.