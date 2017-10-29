Тела двух погибших найдены под завалами дома в Алтайском крае

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Рубцовск, 29 октября. Спасатели МЧС РФ в ходе разбора завалов жилого дома в городе Рубцовск нашли тела еще двух погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших двух человек», — сообщили в региональном МЧС.

Как сообщили РИА Новости в региональном спасательном управлении, в доме на Гвардейском переулке в Рубцовске, где в ночь на воскресенье произошел взрыв бытового газа, было 11 квартир. Две из них полностью разрушены, из-за взрыва обрушилась кровля дома.

Спасателям удалось эвакуировать девять человек, продолжаются поиски уцелевших и тел погибших под завалами дома. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю начало проверку по факту ЧП.