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Происшествия
Тела двух погибших найдены под завалами дома в Алтайском крае
Происшествия
Тела двух погибших найдены под завалами дома в Алтайском крае
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    Тела двух погибших найдены под завалами дома в Алтайском крае

    5:39  29 Октября 2017
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    Тела двух погибших найдены под завалами дома в Алтайском крае

    Рубцовск, 29 октября. Спасатели МЧС РФ в ходе разбора завалов жилого дома в городе Рубцовск нашли тела еще двух погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

    «Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших двух человек», —  сообщили в региональном МЧС.

    Как сообщили РИА Новости в региональном спасательном управлении, в доме на Гвардейском переулке в Рубцовске, где в ночь на воскресенье произошел взрыв бытового газа, было 11 квартир. Две из них полностью разрушены, из-за взрыва обрушилась кровля дома.

    Спасателям удалось эвакуировать девять человек, продолжаются поиски уцелевших и тел погибших под завалами дома. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю начало проверку по факту ЧП.

    Тела двух погибших найдены под завалами дома в Алтайском крае

    Автор: Валентин Меликов
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