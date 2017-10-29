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Общество
Польша намерена забрать у Франции памятник Папе Римскому работы Церетели
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    Польша намерена забрать у Франции памятник Папе Римскому работы Церетели

    4:54  29 Октября 2017
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    Польша намерена забрать у Франции памятник Папе Римскому работы Церетели

    Варшава, 29 октября. Правительство Польши намерено официально обратиться к Франции с просьбой разрешить перенос памятника Папе Римскому Иоанну Павлу II, поляку по происхождению, из города Плоэрмель. Памятник работы известного российского скульптора Зураба Церетели был установлен там в 2006 году.

    Ранее Госсовет Франции поддержал решение суда, который постановил демонтировать часть композиции — окаймляющую фигуру Иоанна Павла II арку с крестом. Этот элемент памятника сочли незаконным  — французское законодательство запрещает размещение религиозных символов в общественных местах. В Польше назвали такое решение «диктатом политкорректности».

    «Диктат политкорректности, секуляризация государства освобождают место для ценностей, которые нам чужды с культурной точки зрения, которые приводят к террору ежедневной жизни европейцев», — заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.

    В случае, если на это согласятся власти и местные жители, памятник работы Церетели может быть перенесен на территорию Польши, где его композиция останется неизменной.

    Польша намерена забрать у Франции памятник Папе Римскому работы Церетели

    Автор: Валентин Меликов
    #шидло
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