Сильные морозы пришли в Челябинск

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Челябинск, 29 октября. На Южный Урал пришла настоящая зима: в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров опустились до -13 градусов. Впрочем, уже к началу ноября в регионе снова станет относительно тепло, сообщает челябинский Гидрометцентр.

В ночь с 28 на 29 октября температуры в Челябинске опустилась до -13 градусов, практически повторив рекорд 1979 года — тогда было -15. В воскресенье в регионе также будет морозно (около -2), местами пройдет мокрый снег. Водителям стоит быть особенно осторожными: на дорогах ожидается гололедица.

В начале ноября в регион вернется осенняя погода — воздух прогреется до +1...+6 градусов. Скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.