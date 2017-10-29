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Происшествия
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Общество
Сильные морозы пришли в Челябинск
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    Сильные морозы пришли в Челябинск

    5:32  29 Октября 2017
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    Сильные морозы пришли в Челябинск

    Челябинск, 29 октября. На Южный Урал пришла настоящая зима: в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров опустились до -13 градусов. Впрочем, уже к началу ноября в регионе снова станет относительно тепло, сообщает челябинский Гидрометцентр. 

    В ночь с 28 на 29 октября температуры в Челябинске опустилась до -13 градусов, практически повторив рекорд 1979 года — тогда было -15. В воскресенье в регионе также будет морозно (около -2), местами пройдет мокрый снег. Водителям стоит быть особенно осторожными: на дорогах ожидается гололедица. 

    В начале ноября в регион вернется осенняя погода — воздух прогреется до +1...+6 градусов. Скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. 

    Автор: Владимир Багров
    #погода #челябинск #мороз
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