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Спасатели МЧС РФ прибыли на Шпицберген для поисков пропавшего Ми-8
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    Спасатели МЧС РФ прибыли на Шпицберген для поисков пропавшего Ми-8

    4:28  29 Октября 2017
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    Спасатели МЧС РФ прибыли

    Лонгийр, 29 октября. Спасатели МЧС РФ прибыли на норвежский Шпицберген для поисков пропавшего неподалеку от берегов острова российского вертолета Ми-8, принадлежавшего компании «Конверс Авиа». Самолет Ил-76 с водолазами «Центрспаса» и группой Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» прибыли в аэропорт «Свальбард».

    Рейс МЧС РФ доставил к месту проведения спасательных работ необходимое оборудование, в том числе телеуправляемый подводный поисковый аппарат.

    Напомним, у берегов норвежского архипелага Свальбард в четверг пропал вертолет, на борту которого находились восемь человек. Данные норвежских спасательных служб свидетельствуют о том, что у вертолета мог отказать двигатель. Продолжается обследование предполагаемого места крушения с воздуха и воды. В «Конверс Авиа» подтвердили РИА Новости, что вертолет принадлежал этой авиакомпании.

    Автор: Валентин Меликов
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