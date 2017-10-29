Спасатели МЧС РФ прибыли на Шпицберген для поисков пропавшего Ми-8

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Лонгийр, 29 октября. Спасатели МЧС РФ прибыли на норвежский Шпицберген для поисков пропавшего неподалеку от берегов острова российского вертолета Ми-8, принадлежавшего компании «Конверс Авиа». Самолет Ил-76 с водолазами «Центрспаса» и группой Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» прибыли в аэропорт «Свальбард».

Рейс МЧС РФ доставил к месту проведения спасательных работ необходимое оборудование, в том числе телеуправляемый подводный поисковый аппарат.

Напомним, у берегов норвежского архипелага Свальбард в четверг пропал вертолет, на борту которого находились восемь человек. Данные норвежских спасательных служб свидетельствуют о том, что у вертолета мог отказать двигатель. Продолжается обследование предполагаемого места крушения с воздуха и воды. В «Конверс Авиа» подтвердили РИА Новости, что вертолет принадлежал этой авиакомпании.