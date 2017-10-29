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Ученые описали последствия столкновения Млечного Пути с галактикой Андромеды
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    Ученые описали последствия столкновения Млечного Пути с галактикой Андромеды

    5:16  29 Октября 2017
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    Ученые описали последствия столкновения Млечного Пути с галактикой Андромеды

    Нью-Йорк, 29 октября. Исследователи космоса рассчитали время, которое потребуется нашей галактике Млечный Путь и ее более крупному соседу — галактике Андромеды — для того, чтобы столкнуться, образовав новую звездную систему. По данным ученых, столкновение начнется приблизительно через четыре миллиарда лет.

    Как утверждает астроном Мартин Сильвертант, в настоящее время галактики движутся по направлению друг к другу со скоростью около 120 км/с. 

    Ученые описали последствия столкновения Млечного Пути с галактикой Андромеды

    Столкновение галактик, предположительно, может развиваться по одному из двух сценариев. Наиболее вероятным является сильное рассеивание обеих галактик, в ходе которого как Солнечная система, так и сотни тысяч других звезд будут выброшены в межгалактическое пространство. Второй вариант: образование огромной эллиптической галактики, для которой придумали название Млекомеда.

    Впрочем, жителям Земли уже не доведется наблюдать столкновение двух огромных звездных систем: к тому времени, как начнет развиваться этот процесс, Земля уже давно будет уничтожена Солнцем, раздувшимся до размеров красного гиганта.

    Автор: Валентин Меликов
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