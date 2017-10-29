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Технологии
Первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой создали китайцы
Технологии
Первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой создали китайцы
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    Первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой создали китайцы

    4:06  29 Октября 2017
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    Первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой создали китайцы

    Пекин, 29 октября. Китайская компания Koobee представила первый в мире смартфон с камерой в 80 Мп. О новинке сообщается на официальном сайте компании. 

    Флагман Koobee F1 может похвастаться не только 80-мегапиксельной фотокамерой, но и лучшим «железом». Как отмечают разработчики, интерфейс смартфона будет максимально удобным для пользователя. Смартфон оснащен 2К-дисплеем. «Сердце» смартфона — восьмиядерный процессор. F1 предлагается в версии с 4 Гб оперативной памяти. 

    До Koobee F1 флагманские смартфоны были оснащены оптикой в 41 Мп. Китайская новинка также может похвастаться улучшенной подсветкой, которая позволяет делать максимально яркие и четкие ночные снимки. 

    Стоимость Koobee F1 — 270 долларов. 

    Автор: Владимир Багров
    #смартфон #koobee
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