Тропический шторм «Филипп» движется с Кубы на Флориду

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Гавана, 29 октября. Тропический шторм «Филипп», сформировавшись над Кубой, движется по направлению к американскому штату Флорида. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Отмечается, что в центре и на западе Кубы идут сильные дожди, которые продвигаются к Южной Флориде. Метеорологи отмечают, что скорость шторма составляет 47 километров в час. Отдельные порывы ветра достигают скорости 64 километров в час.

Ранее сообщалось о черных дождях в Эстонии, пришедших вместе с ураганом Офелия.