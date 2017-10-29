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Тропический шторм «Филипп» движется с Кубы на Флориду
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    Тропический шторм «Филипп» движется с Кубы на Флориду

    3:42  29 Октября 2017
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    Тропический шторм «Филипп» движется с Кубы на Флориду

    Гавана, 29 октября. Тропический шторм «Филипп», сформировавшись над Кубой, движется по направлению к американскому штату Флорида. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

    Отмечается, что в центре и на западе Кубы идут сильные дожди, которые продвигаются к Южной Флориде. Метеорологи отмечают, что скорость шторма составляет 47 километров в час. Отдельные порывы ветра достигают скорости 64 километров в час.

    Ранее сообщалось о черных дождях в Эстонии, пришедших вместе с ураганом Офелия.

    Автор: Сергей Свазовский
    #флорида #куба #ураган #ураган филипп
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