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Украина
Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице
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    Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

    3:21  29 Октября 2017
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    Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

    Винница, 29 октября. Группа радикалов прибыла на склад-базу принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко компании Roshen в Виннице, заявив о начале блокады ее работы.Участники акции сообщили об этом в социальной сети Fcebook.

    Собравшиеся «активисты» называют себя членами движения «Освобождение». Блокаду они называют «предупредительной». Радикалы обратились к президенту с требованием «Или работай, или торгуй». Они призывают национализировать Roshen.

    Ранее сообщалось, что покушение на депутата Мосийчука может положить начало зачистке радикалов на Украине.

    Автор: Сергей Свазовский
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