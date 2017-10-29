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Политика
Косачев увидел в заявлении Волкера по миссии ООН в Донбассе «попытку отменить минские соглашения»
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    Косачев увидел в заявлении Волкера по миссии ООН в Донбассе «попытку отменить минские соглашения»

    3:09  29 Октября 2017
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    Косачев увидел в заявлении Волкера по миссии ООН в Донбассе «попытку отменить минские соглашения»

    Москва, 29 октября. Российский сенатор Константин Косачев расценил заявление спецпредставителя Госдепа Курта Волкера насчет миссии ООН в Донбассе как попытку срыва минских соглашений. 

    Украинские парламентарии провели встречу с представителем Госдепа. По итогам встречи депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем написал в Facebook, что Волкер «ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии на Украине и, возможно, даже принята». 

    При этом Волкер отметил, что «не может представить» присутствие в составе миротворческой миссии представителей России. 

    Косачев нашел два возможных объяснения высказыванию представителя Госдепа. 

    «Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето»,  — сказал Косачев РИА Новости.

    Сенатор подчеркнул, что заявление Волкера не просто «не соответствует», а «противоречит» минским соглашениям.

    Автор: Владимир Багров
    #донбасс #оон #минские соглашения #косачев #миротворцы #волкер
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