Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Труп человека нашли в подмосковной Шатуре
Весь мир
Ferrari презентовала в Тоскане 1050-сильный гибрид FXX K Evo
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ferrari презентовала в Тоскане 1050-сильный гибрид FXX K Evo

    2:19  29 Октября 2017
    33

    FXX K EvoFerrari презентовала в Тоскане 1050-сильный гибрид FXX K Evo

    Тоскана, 29 октября. Итальянский автомобилестроительный завод Ferrari презентовал в Тоскане новый гибридный суперкар FXX K Evo. Мощность двигателя V12 составляет 860 «лошадок».

    Конструкторы дополнили силовую устанвоку и 190-сильным электромотором. Таким образом, общая производительнось «гибрида» достигла 1050 лошадиных сил при крутящем моменте 900 Нм. Специалисты отмечают также улучшенную аэродинамику болида.

    Ранее Газета.ru сообщала о победе сборной России над командой Словении в стартовом матче командного чемпионата Европы по шахматам.

    Автор: Cергей свазовский
    #ferrari #суперкар #болид #гибрид #fxx k evo
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        729
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        4180
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        939
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        357