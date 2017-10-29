Ferrari презентовала в Тоскане 1050-сильный гибрид FXX K Evo

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FXX K Evo

Тоскана, 29 октября. Итальянский автомобилестроительный завод Ferrari презентовал в Тоскане новый гибридный суперкар FXX K Evo. Мощность двигателя V12 составляет 860 «лошадок».

Конструкторы дополнили силовую устанвоку и 190-сильным электромотором. Таким образом, общая производительнось «гибрида» достигла 1050 лошадиных сил при крутящем моменте 900 Нм. Специалисты отмечают также улучшенную аэродинамику болида.

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