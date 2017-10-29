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Атака боевиков ИГИЛ в торговом центре предотвращена в Турции
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    Атака боевиков ИГИЛ в торговом центре предотвращена в Турции

    2:02  29 Октября 2017
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    Атака боевиков ИГИЛ в торговом центре предотвращена в Турции

    Анкара, 29 октября. Турецкие правоохранители предотвратили террористический акт в одном из торговых центров Стамбула. В качестве подозреваемых задержаны четыре члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что в ходе задержания боевики оказали правоохранителям вооруженное сопротивление. Один из предполагаемых злоумышленников получил ранение.

    В автомобиле, припаркованном у торгового центра Байрампаша, полицейские обнаружили взрывчатку, — пишет ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с Днем республики.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #турция #игил #стамбул #теракт
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