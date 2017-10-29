Розенбаум перепел хит Бузовой «Мало половин»

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Москва, 29 октября. Популярный певец Александр Розенбаум испонил песню «Мало половин» исполнительницы Ольги Бузовой в эфире программы «Вечерний Ургант». Розенбаум исполнил композицию на бардовский манер.

Следует отметить, что по задумке создателей «Вечернего Урганта» Розенбаум поет песни, которые не слышал ранее. Известный бард подтвердил, что современная популярная музыка не слишком его интересует.

Несколько ранее певец порадовал зрителей передачи песней «Маршрутки» группы IOWA.

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