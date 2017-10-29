Путин одобрил участие студентов в строительстве трассы «Таврида»

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Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин дал соглсие на участие студентов в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. Об этом сообщил командир Центрального штаба молодежной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) Михаил Киселев.

Киселев также рассказал об активном участии студентов в строительных работах на Чаярдинском нефтегазовом месторождении, космодроме «Восточный» и других объектах.

Следует отметить, что трасса «Таврида» станет продолжением Крымского моста. Ее общая протяженность составит 277,5 км.

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