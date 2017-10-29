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Берлин, 28 октября. Заместитель главы парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Александер Ламбсдорф заявил, что власти ФРГ и Украины не верят в возвращение Крыма Украине. Его слова цитирует Welt am Sonntag.

По словам Ламбсдорфа, киевские власти не верят в возвращение Крыма «в обозримом будущем». Берлин придерживается аналогичного мнения. Тем не менее, мы считаем действия Москвы «серьезным нарушением международного права», добавил немецкий парламентарий.

Ламбсдорф призвал налаживать диалог с Россией по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Ранее Газета.ru отмечала, что Украина остается беднейшей страной СНГ по ВВП на душу населения.