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Политика
Берлин и Киев не верят в возвращение Крыма Украине — депутат Бундестага
Политика
Берлин и Киев не верят в возвращение Крыма Украине — депутат Бундестага
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    Берлин и Киев не верят в возвращение Крыма Украине — депутат Бундестага

    0:50  29 Октября 2017
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    Берлин и Киев не верят в возвращение Крыма Украине — депутат Бундестага

    Берлин, 28 октября. Заместитель главы парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Александер Ламбсдорф заявил, что власти ФРГ и Украины не верят в возвращение Крыма Украине. Его слова цитирует Welt am Sonntag.

    По словам Ламбсдорфа, киевские власти не верят в возвращение Крыма «в обозримом будущем». Берлин придерживается аналогичного мнения. Тем не менее, мы считаем действия Москвы «серьезным нарушением международного права», добавил немецкий парламентарий.

    Ламбсдорф призвал налаживать диалог с Россией по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

    Ранее Газета.ru отмечала, что Украина остается беднейшей страной СНГ по ВВП на душу населения.

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #крым #германия #бундестаг
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