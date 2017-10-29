Набиуллина рассказала Путину о новых тенденциях в банковской сфере

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Москва, 29 октября. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала президенту России Владимиру Путину о современных тенденциях в банковской сферы. Об этом сообщает ТАСС.

Набиуллина отметила значительный рост торговых операций в сети Интернет. На протяжении двух последних лет число дистанционных платежей выросло почти в два раза. Количество платежей с использованием мобильных телефонов за последний год увеличилось на 90%, добавила глава Центробанка РФ.

Набиуллина также отметила, что отечественные мобильные приложения в банковской сфере существенно превосходят европейские аналоги.

Ранее Владимир Путин поздравил с праздником турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. Об этом писала Газета.ru.