Набиуллина рассказала Путину о новых тенденциях в банковской сфере
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Москва, 29 октября. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала президенту России Владимиру Путину о современных тенденциях в банковской сферы. Об этом сообщает ТАСС.
Набиуллина отметила значительный рост торговых операций в сети Интернет. На протяжении двух последних лет число дистанционных платежей выросло почти в два раза. Количество платежей с использованием мобильных телефонов за последний год увеличилось на 90%, добавила глава Центробанка РФ.
Набиуллина также отметила, что отечественные мобильные приложения в банковской сфере существенно превосходят европейские аналоги.
Ранее Владимир Путин поздравил с праздником турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. Об этом писала Газета.ru.