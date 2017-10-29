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Политика
Берлин и Киев не верят в возвращение Крыма Украине — депутат Бундестага
Политика
Пушков объяснил «парадокс Порошенко»
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    Пушков объяснил «парадокс Порошенко»

    0:08  29 Октября 2017
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    Пушков объяснил «парадокс Порошенко»

    Москва, 29 октября. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что положение президента Украины Петра Порошенко ухудшается, несмотря на заявления представителей Соединенных Штатов о «хороших встречах». Соответствующую запись он сделал в социальной сети Twitter.

    Сенатор назвал такое положение «парадоксом». Следует отметить, что накануне Порошенко провел встречу со специальным представителем госдепа по Украине Куртом Волкером. В своем Twitter Волкер назвал встречу «хорошей».

    Газета.ru сообщает, что Волкер допускает появление миротворческой миссии ООН в Донбассе.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #порошенко #пушков #волкер #парадокс
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