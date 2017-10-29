Пушков объяснил «парадокс Порошенко»

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Москва, 29 октября. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что положение президента Украины Петра Порошенко ухудшается, несмотря на заявления представителей Соединенных Штатов о «хороших встречах». Соответствующую запись он сделал в социальной сети Twitter.

Уже 3 года слышим, как рук-ли и представители США "хорошо встречаются" с Порошенко. Только его положение на Украине все хуже. Парадокс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 28, 2017

Сенатор назвал такое положение «парадоксом». Следует отметить, что накануне Порошенко провел встречу со специальным представителем госдепа по Украине Куртом Волкером. В своем Twitter Волкер назвал встречу «хорошей».

Газета.ru сообщает, что Волкер допускает появление миротворческой миссии ООН в Донбассе.