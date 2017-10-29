Пушков объяснил «парадокс Порошенко»
Москва, 29 октября. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что положение президента Украины Петра Порошенко ухудшается, несмотря на заявления представителей Соединенных Штатов о «хороших встречах». Соответствующую запись он сделал в социальной сети Twitter.
Уже 3 года слышим, как рук-ли и представители США "хорошо встречаются" с Порошенко. Только его положение на Украине все хуже. Парадокс.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 28, 2017
Сенатор назвал такое положение «парадоксом». Следует отметить, что накануне Порошенко провел встречу со специальным представителем госдепа по Украине Куртом Волкером. В своем Twitter Волкер назвал встречу «хорошей».
Газета.ru сообщает, что Волкер допускает появление миротворческой миссии ООН в Донбассе.