Путин поздравил президента Турции с Днем Республики

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Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поздравил его с национальным праздником — Днем Республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что разговор не ограничился поздравлением: стороны обсудили различные аспекты сотрудничества России и Турции, в том числе реализацию крупных проектов в сфере энергетики. Кроме того, Путин и Эрдоган затронули сирийскую проблематику: они отметили важность наращивания усилий по работе зон деэскалации, борьбе с терроризмом и решения политического кризиса.

Лидеры двух стран также договорились продолжать личные контакты.

Отметим, что 30-31 октября в Астане состоится седьмая Международная встреча по Сирии.