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Политика
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Политика
Путин поздравил президента Турции с Днем Республики
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    Путин поздравил президента Турции с Днем Республики

    0:00  29 Октября 2017
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    Путин поздравил президента Турции с Днем Республики

    Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поздравил его с национальным праздником — Днем Республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

    Уточняется, что разговор не ограничился поздравлением: стороны обсудили различные аспекты сотрудничества России и Турции, в том числе реализацию крупных проектов в сфере энергетики. Кроме того, Путин и Эрдоган затронули сирийскую проблематику: они отметили важность наращивания усилий по работе зон деэскалации, борьбе с терроризмом и решения политического кризиса. 

    Лидеры двух стран также договорились продолжать личные контакты. 

    Отметим, что 30-31 октября в Астане состоится седьмая Международная встреча по Сирии. 

    Автор: Владимир Багров
    #путин #турция #эрдоган #день республики
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