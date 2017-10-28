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Общество
СМИ сообщили о выделении 3 млрд рублей Первому каналу
Общество
СМИ сообщили о выделении 3 млрд рублей Первому каналу
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    СМИ сообщили о выделении 3 млрд рублей Первому каналу

    23:34  28 Октября 2017
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    СМИ сообщили о выделении 3 млрд рублей Первому каналу

    Москва, 28 октября. Федеральным бюджетом России предусмотрено финансирование Первого канала в объеме трех млрд рублей в 2017-м году и в плановом периоде с 2018-й по 2019-й годы. Об этом сообщают СМИ.

    По имеющимся данным, денежные средства предполагается потратить на закупку программного продукта, обеспечение мероприятий и т. д. Кроме того, часть суммы покрывает недополученные доходы Первого канала от международной деятельности.

    Ранее на Первом канале объяснили, почему была закрыта программа «Жди меня».

    Автор: Сергей Свазовский
    #бюджет #первый канал #финансирование #3 млрд
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