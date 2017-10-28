СМИ сообщили о выделении 3 млрд рублей Первому каналу

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Москва, 28 октября. Федеральным бюджетом России предусмотрено финансирование Первого канала в объеме трех млрд рублей в 2017-м году и в плановом периоде с 2018-й по 2019-й годы. Об этом сообщают СМИ.

По имеющимся данным, денежные средства предполагается потратить на закупку программного продукта, обеспечение мероприятий и т. д. Кроме того, часть суммы покрывает недополученные доходы Первого канала от международной деятельности.

Ранее на Первом канале объяснили, почему была закрыта программа «Жди меня».