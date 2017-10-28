Видео смертельной схватки пчелы и осы взбудоражило Сеть

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Москва, 28 октября. Видеозапись боя осы и пчелы вызвала бурную реакцию со стороны пользователей сети Интернет. Ролик ожесточенного поединка опубликован на видеохостинге You Tube.

Cпециалисты отмечают, что подобное агрессивное поведение является характерным для ос. Они вынуждены действовать таким образом, чтобы защитить себя и свое потомство. Осы нередко убивают пчел и других насекомых.

Некоторые пользователи отметили, что стали еще больше бояться ос после увиденного.

Ранее сообщалось о гибели пенсионера-пчеловода в день юбилея.