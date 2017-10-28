Генштаб ВСУ назвал число украинских военных, погибших в ходе операции в Донбассе

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Киев, 28 октября. Боевые потери ВСУ с начала так называемой АТО в Донбассе в 2014 году превысили 10 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

По данным на 28 октября, боевые потери ВСУ в Донбассе составили 10 710 человек. Из них 2 333 погибли, 8 377 были ранены или травмированы в результате боевых действий.

За прошлый год в результате боевых действий погибли 212 военнослужащих, еще 1 277 были ранены. В Генштабе отметили, что в нынешнем году отмечается тенденция к снижению числа потерь.

Также уточняется, что число небоевых потерь ВСУ в Донбассе в прошлом году было на 65% выше, чем боевых.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что число только небоевых потерь ВСУ в Донбассе с 2014 года превысило 10 тысяч человек.