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Генштаб ВСУ назвал число украинских военных, погибших в ходе операции в Донбассе
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    Генштаб ВСУ назвал число украинских военных, погибших в ходе операции в Донбассе

    23:38  28 Октября 2017
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    Генштаб ВСУ назвал число украинских военных, погибших в ходе операции в Донбассе

    Киев, 28 октября. Боевые потери ВСУ с начала так называемой АТО в Донбассе в 2014 году превысили 10 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. 

    По данным на 28 октября, боевые потери ВСУ в Донбассе составили 10 710 человек. Из них 2 333 погибли, 8 377 были ранены или травмированы в результате боевых действий. 

    За прошлый год в результате боевых действий погибли 212 военнослужащих, еще 1 277 были ранены. В Генштабе отметили, что в нынешнем году отмечается тенденция к снижению числа потерь. 

    Также уточняется, что число небоевых потерь ВСУ в Донбассе в прошлом году было на 65% выше, чем боевых. 

    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что число только небоевых потерь ВСУ в Донбассе с 2014 года превысило 10 тысяч человек.

    Автор: Владимир Багров
    #всу #донбасс #генштаб
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