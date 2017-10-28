Мадрид разрешил главе Каталонии Пучдемону участвовать в выборах

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Мадрид, 28 октября. Официальный представитель кабинета министров Испании Иньиго Мендес де Виго заявил, что отправленный в отставку Мадридом глава Каталонии Карлес Пучдемон имеет право участвовать в предстоящих внеочередных выборах, намеченных на 21 декабря.

Следует отметить, что решением правительства Испании были досрочно прекращены полномочия главы Каталонии Карлеса Пучдемона, мэра Барселоны, правительства в полном составе, а также главы полиции.

Действия Мадрида стали ответом на провозглашение независимости Каталонии. Пучдемон назвал эти решения противоречащими воле народа. Он заявил о «продолжении демократической борьбы» против решения правительства Испании, напоминает Газета.ru.